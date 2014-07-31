Поиск точки привязки пользователя к сайту

Есть сайт платных услуг. Он предоставляет тестовый доступ. Для этого регистрируем аккаунт и верифицируемся по телефону.

Чистим кеш, перезагружаем роутер для смены динамичного IP. Далее регистрируем второй аккаунт на другие почту и телефон. Но сайт определяет, что вы уже брали тест.

Нужно узнать, по чем сайт определяет и как это решить.

Cсылку дам в лс.