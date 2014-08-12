Подключение платежной системы Liqpay к shopkeeper

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки190 просмотров

Необходимо подключить систему он-лайн оплаты товаров Liqpay к интернет-магазину на MODx Shopkeeper

MODX
11 лет назад
makridin
Антон 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$80
5 дней
Подключил платежную систему к Shopkeeper Modx EVO. Сработал четко и в срок. Буду в дальнейшем сотрудничать.
Все ок

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад