Нужно написать такой скриптик, который будет брать список из txt файла вида: http://bbb.ru||20||Бла бла бла http://ссс.ru||500||Бло бло бло http://ddd.ru||300||Блу блу блу И заходить на первый сайт, ждать ...
Подключение платежной системы Liqpay к shopkeeper
Необходимо подключить систему он-лайн оплаты товаров Liqpay к интернет-магазину на MODx Shopkeeper
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