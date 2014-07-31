Требуется Wordpress разработчик (фултайм)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок168 просмотров

Разыскивается Wordpress разработчик, с уверенным знанием PHP/JS/HTML/CSS.

Опыт работы не менее 2x лет.

CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
11 лет назад
belomor777
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров