Прикрутить и настроить сверстанный дизайн к Битрик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки117 просмотров

Прикрутить и настроить сверстанный дизайн к битриксу малый бизнес.

http://yandex.od.ua/intex/

11 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад
$1300
18 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад