Добрый день,

необходимо разработать модуль для DLE от 9.7. Модуль должен случайным образом, в последний день месяца выбирать номер призового комментария. Модуль должен работать только по комментариям зарегистрированных пользователей и только по комментариям, которые были добавлены в текущем месяце. Т.е. например, в июле были добавлены коменты с 100 по 200 ID вот среди них и должен быть выбран ID призового комента, в следующем месяце с 201 по 300 и так далее. Модуль должен включаться и выключаться.

В админ части должен быть вывод номера комента, название новости и логин победителя. Модуль должен работать только по существующим комментариям, т.е. если комент был удален, то его ID не должен участвовать. Желательно наличие инсталлятора и чтобы файлы движка не были затронуты.

Назначение модуля - мотивация пользователей к регистрации и оставлению комментариям.

Просьба предложения по стоимости оставлять здесь, так как в личных сообщениях трудно потом искать. Способ оплаты - Безопасная сделка.

С Уважением

Александр