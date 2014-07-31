Модификация модуля AcyMailing для Joomla. Подробности по запросу. Оплата по факту выполненных работ.
Скрипт корзины на сайт
Необходимо допилить скрипт корзины для интернет-магазина - http://webinside.ru/wicart/, либо предложить свой с нужным нам функционалом.
Задача:
Скрипт должен быть автономным.
Нужно создать дефолтную страницу с несколькими товарами для примера, у каждого товара свои параметры
Товар - название, картинка, цена, ID, Доп.ID, вес, габариты (длина, ширина, высота)
нажимаем купить — товар летит в корзину
Товар - название, картинка, цена, ID, Доп.ID, вес, габариты (длина, ширина, высота) + выбор цвета. Если 1 цвет, то он просто указывается и при нажатии он летит в корзину, если несколько цветов, то при нажатии на кнопку купить появляется окно и там выбираем чекбоксами необходимые цвета и после выбора нажимаем кнопку купить и они летят в корзину, если чекбоксы не выбраны показываем предупреждение
Товар - название, картинка, цена, ID, Доп.ID, вес, габариты (длина, ширина, высота) + выбор размера. Если 1 размер, то он просто указывается и при нажатии он летит в корзину, если несколько размеров, то при нажатии на кнопку купить появляется окно и там выбираем чекбоксами необходимые размеры и после выбора нажимаем кнопку купить и они летят в корзину, если чекбоксы не выбраны показываем предупреждение
Товар - название, картинка, цена, ID, Доп.ID, вес, габариты (длина, ширина, высота) + выбор цвета и привязанные к нему размеры. Если 1 цвет и 1 размер, то он просто указывается и при нажатии он летит в корзину, если несколько цветов с размерами, то при нажатии на кнопку купить появляется окно и там выбираем чекбоксами необходимые размеры и после выбора нажимаем кнопку купить и они летят в корзину, если чекбоксы не выбраны показываем предупреждение
При нажатии купить, возле нажатой кнопки на 2-3 сек сообщение «Товар в корзине»
На странице должна присутствовать корзина - Количество товаров с общей суммой и кнопка «Оформить заказ»
Нажимаем на ссылку где количество товаров с общей суммой - вылетает окно корзины с полным списком товаров. Нужно сделать похожее как на сайте — z95.ru, только с нашими параметрами.
При нажатии на кнопку «Оформить заказ» попадаем на страницу оформления где списком товар как в корзине и под ним форма для данных покупателя, после успешного заполнения данные сохраняются в две таблички, 1 - данные пользователя, 2 - купленный товар
Все должно быть в едином стиле и где нужно чтоб были проверки на заполненость данных и их правильность
Остальные детали обсудим с исполнителем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
С сайта (доступ предоставлю) вытащить блок групп соцсетей с хитрыми вкладками (см приложенные к ТЗ скрины).На выходе - кусок HTML кода и необходимых CSS стилей для интеграции в любой сайт и возможность дополнять вкладки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть cashback сайт http://cash-back.center на платном движке http://cashbackengine.net Движок заточен под западные CPA партнерки, неободимо доработать сайт для работы с CPA партнерками ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, необходимо разработать модуль для DLE от 9.7. Модуль должен случайным образом, в последний день месяца выбирать номер призового комментария. Модуль должен работать только по комментариям зарегистрированных пользователей и только ...Закрыт11 лет назад
Нужно реализовать интерактивную карту Украины в виде .html блока 960x600px Каждая область это отдельная кнопка, при нажатии которой вы попадаете на страницу отдельной области. Реакция на наведение курсора - изменение цвета (см. приатаченный ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть модуля корзины AJAX Dock Cart for VirtueMart. Пока делал сайт на локальном сервере все замечательно работало. Перенес на хостинг перестал добавляться товар в корзину. Помогите найти причину и исправить. Ставил на чистую ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть несколько вопросов, нужен специалист, который настроит нам хотя бы минимальную защиту на Сайт и поможет советами. И так: Пропускная способность портала: 1000 обращений в секунду на главную страницу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть лендинг к которому нужно прикрутить оплату с робокассой. Нужен человек который сделает все от начала до конца и не задаст много вопросов)Закрыт11 лет назад
Требуется адаптивная верстка для десктоп+мобильный+планшет для сайта аренды дизайнерских зданий и помещений. Дизайн всех ресайзов будет предоставлен. Далее нужно программирование frontend + backend на Yii. Функционал на примере сайта artresidence . ...Закрыт11 лет назад
Добрый день, есть сайт «theg oodl ife.ru» (без пробелов). Он работает на DLE 9.4. Для него нужно настроить RSS поток для экспорта новостей в Яндекс.Новости. Встроенный в ДЛЕ формат Яндекс не принимает. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад