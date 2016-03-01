Нужен скрипт получения прямых ссылок с сайта Kset.kz для DLE, такой же как описано тут http://uc-portaller.ru/forum/22-6083-1/ Т.е мне нужно будет их воспроизводить через свой плеер uppod как у него на сайте multitak.ru ...
Скрипт обмена информацией с вендинговым аппаратом
Требуется PHP скрипт для взаимодействия с вендинговым аппратом:
1. Скрипт принимает запрос о поступлении SMS (есть API Http GET)
2. Отправляет запрос на сервер аппарата по HTTP GET
3. Шлет SMS на определенный телефонный номер (есть API json)
4. Принимает запрос, что товар выдан (HTTP GET)
Все действия должны быть залогированы, все транзакции должны оседать в базе данных (MySQL)
К базе данных нужна страница поиска по а) номеру телефона б) номеру аппарата в) номеру транзакции г) выборка всех полей за период.
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