Скрипт обмена информацией с вендинговым аппаратом

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок151 просмотр

Требуется PHP скрипт для взаимодействия с вендинговым аппратом:

1. Скрипт принимает запрос о поступлении SMS (есть API Http GET)

2. Отправляет запрос на сервер аппарата по HTTP GET

3. Шлет SMS на определенный телефонный номер (есть API json)

4. Принимает запрос, что товар выдан (HTTP GET)

Все действия должны быть залогированы, все транзакции должны оседать в базе данных (MySQL)

К базе данных нужна страница поиска по а) номеру телефона б) номеру аппарата в) номеру транзакции г) выборка всех полей за период.

MySQLPHP
11 лет назад
eventtourist
Никита 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$250
2 дня
Иван вовремя и качественно сделал работу, рекомендую!
Замечательное сотрудничество, четкое ТЗ, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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