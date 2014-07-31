Нужен скрипт получения прямых ссылок с сайта Kset.kz для DLE, такой же как описано тут http://uc-portaller.ru/forum/22-6083-1/ Т.е мне нужно будет их воспроизводить через свой плеер uppod как у него на сайте multitak.ru ...
Допилить магазин на Joomla 2.5+JoomShopping 3.16
Всем привет.
Требуется донастройка и частичное наполнение (для примера) магазина на Joomla 2.5 + JoomShopping 3.16
Уже стоит JoomShopping и немного настроен, внешний вид поставлен.
Требуется настройка импорта CSV, и внешний вид вывода информации.
Более подробная информация лично обсуждаема.
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