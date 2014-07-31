Ускорить загрузку страниц сайта на WordPress

Здравствуйте!

Нужен человек для комплексных работ по ускорению работы сайта на Wordpress в т.ч. cсокращению времени загрузки страниц (настройка сервера, база данных, код и файлы шаблона, скрипты, сжатие данных, кеширование, контент и др.).

Интересует ускорение как на обычных компьютерах, так на мобильных устройствах. Сайт находится на сервере http://fastvps.ru/fast-private-servers/, тариф FPS-1. Текущий трафик – 10 000 в сутки.

Текущие показатели по developers.google.com:

1. Мобильные – 38 из 100

2. ПК – 42 из 100

В обоих случаях нужен результат не ниже 95 из 100.

Скорость по http://fpt.pingdom.com/ - 7.80 сек.

Скорость по http://gtmetrix.com/ - 10.59s

Нужно сократить скорость загрузки минимум вдвое.

Та как разные сервисы по одной и той же странице показывают разную скорость загрузки, буду брать во внимание относительные показатели по нескольким сервисам (было-стало). При этом в качества эталона возьмем парочку быстрых сайтов.

Интересуют более опытные специалисты с примерами сайтов, над которыми работали и добились хороших результатов.

Сервисы для тестирования производительности:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

http://gtmetrix.com/

http://fpt.pingdom.com/

Оплата по вебмани.

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