Нужен программист на доработки сайтов на удалёнке в команду. Заказов много, направление работ это исправление ошибок на самописах, нужно уметь разбираться в чужых кодах на сайтах. Нужны профессионалы и кто готов приступить к работе в ...
Ускорить загрузку страниц сайта на WordPress
Здравствуйте!
Нужен человек для комплексных работ по ускорению работы сайта на Wordpress в т.ч. cсокращению времени загрузки страниц (настройка сервера, база данных, код и файлы шаблона, скрипты, сжатие данных, кеширование, контент и др.).
Интересует ускорение как на обычных компьютерах, так на мобильных устройствах. Сайт находится на сервере http://fastvps.ru/fast-private-servers/, тариф FPS-1. Текущий трафик – 10 000 в сутки.
Текущие показатели по developers.google.com:
1. Мобильные – 38 из 100
2. ПК – 42 из 100
В обоих случаях нужен результат не ниже 95 из 100.
Скорость по http://fpt.pingdom.com/ - 7.80 сек.
Скорость по http://gtmetrix.com/ - 10.59s
Нужно сократить скорость загрузки минимум вдвое.
Та как разные сервисы по одной и той же странице показывают разную скорость загрузки, буду брать во внимание относительные показатели по нескольким сервисам (было-стало). При этом в качества эталона возьмем парочку быстрых сайтов.
Интересуют более опытные специалисты с примерами сайтов, над которыми работали и добились хороших результатов.
Сервисы для тестирования производительности:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Оплата по вебмани.
Оставляйте свои заявки, примерные цены за услугу и сроки.
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