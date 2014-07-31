Исправить глюк на K2 Joomla

Доброго всем дня, задача такая:

http://your-webmasters.com/demo/myaso36.ru/tovary/myaso/item/1-kuritsa-domashnyaya

Материал на К2, галерея выводится через Simple Image Gallery Pro, добавлен слайдер jcarousel для превью фото. Как сами видите плагин галереи и jcarousel не подружились. Нужно устранить конфликт, что бы при нажатии на превью основное фото менялось.

В заявке указывайте скайп и цену, сделать сегодня.