Требуется парсер, который мог бы собирать информацию с сайта aliexpress.com Для начала парсер должен просто сохранять картинку со страницы и подписывать картинку ценой, т е название картинки это цена типа 51 доллар (евро, ...
Консультация по применению JS на сайте
Есть ряд вопросов касающихся технической целесообразности применения JS на сайте. Поэтому прошу знающих откликнуться и дать немного ценной инфы. Вопросов очень немного.
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