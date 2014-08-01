Доброго всем дня, задача такая: http://your-webmasters.com/demo/myaso36.ru/tovary/myaso/item/1-kuritsa-domashnyaya Материал на К2, галерея выводится через Simple Image Gallery Pro, добавлен слайдер jcarousel для превью фото. Как сами видите плагин галереи и jcarousel не подружились. Нужно устранить ...
Нужен программист на удалёнку
Нужен программист на доработки сайтов на удалёнке в команду. Заказов много, направление работ это исправление ошибок на самописах, нужно уметь разбираться в чужых кодах на сайтах. Нужны профессионалы и кто готов приступить к работе в любой момент! Новичков прошу не беспокоить!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $300
Ищу надежного разработчика, для создания глобального интернет-проекта. Проект вероятно будет либо на фреймворк, либо самописный движок. Оплата по результату сделанной работы. Так как проект глобальный, то будет разбит на части. По выполнению каждой ...Закрыт11 лет назад
- $5
Есть ряд вопросов касающихся технической целесообразности применения JS на сайте. Поэтому прошу знающих откликнуться и дать немного ценной инфы. Вопросов очень немного.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется парсер, который мог бы собирать информацию с сайта aliexpress.com Для начала парсер должен просто сохранять картинку со страницы и подписывать картинку ценой, т е название картинки это цена типа 51 доллар (евро, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт на вордпрессе, вёрстка резина, сайт рабочий,висит на хосте. На тестовой хосте создан на псд сайта эффенкт параллакса, задача-повесить готовый параллакс на сайт на рабочем хосте.Закрыт11 лет назад
Необходимо реализовать подмену контактных данных на сайте (номер телефона, e-mail, skype) в зависимости от источника перехода. Подмена будет в 3 местах (шапка, футер и страница контактов). Сайт на CMS Drupal. В заявке ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Всем привет. Требуется донастройка и частичное наполнение (для примера) магазина на Joomla 2.5 + JoomShopping 3.16 Уже стоит JoomShopping и немного настроен, внешний вид поставлен. Требуется настройка импорта ...Закрыт11 лет назад
Допилить стандартный WP под развлекательный портал Дополнения к стандартному WP: - регистрация пользователей, с созданием личного кабинета, публичного профиля, системой рейтинга и возможностью добавлять посты; - добавление постов ...Закрыт11 лет назад
Требования: • более 3 лет опыта программирования .NET • знание NET technologies (C#, ASP.NET) • знание CMS (Umbraсo, Kentiсo) • знание HTML, CSS, JavaScript • высокий уровень английского языка ...Закрыт11 лет назад
Нужно поменять верстку (дизайн предоставляется), заменить часть встроенных скриптов (слайдеры и др.) на сайте, дописать компоненты для новостной рассылки. Сайт построен на CMS Drupal, отдельная часть сайта написана на Yii PHP Framework ...Закрыт11 лет назад