Нужен программист на удалёнку

Нужен программист на доработки сайтов на удалёнке в команду. Заказов много, направление работ это исправление ошибок на самописах, нужно уметь разбираться в чужых кодах на сайтах. Нужны профессионалы и кто готов приступить к работе в любой момент! Новичков прошу не беспокоить!