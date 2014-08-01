Нужен программист на удалёнку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок244 просмотра

Нужен программист на доработки сайтов на удалёнке в команду. Заказов много, направление работ это исправление ошибок на самописах, нужно уметь разбираться в чужых кодах на сайтах. Нужны профессионалы и кто готов приступить к работе в любой момент! Новичков прошу не беспокоить!

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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