Нужен скрипт на пхп - работа с изображениями

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки145 просмотров

Нужен скрипт на пхп который сделает следующее:

через форму на сервер загружают две картинки: картинка 1 и картинка 2

1. обрезать со всех сторон картинку 1:

загружается картинка разрешением 975 х 495, формат png

обрезаем справа - 360px, сверху - 65px, снизу и слева по 15px

получаем на выходе картинка 600 х 415, формат png

2. рассчитать координаты точек в картинке 2:

загружается картинка разрешением 975 х 495, формат png - картинка вся залита белым цветом, и имеет некоторое количество черных точек расставленных произвольно

скрипт определяет координаты каждой точки (начало координат верхний левый угол картинки)

получаем на выходе массив из координат

PHP
11 лет назад
vivaldy
45 лет
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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