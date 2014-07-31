Здравствуйте. Нужен веб-программист по Wordpress со знанием верстки для установки на хостинг нескольких сайтов-заглушек на WordPress. Каждая заглушка будет иметь 10 страниц с полноценным текстом, выглядеть вот так - http://bit.ly/1n9Epg/. ...
Нужен скрипт на пхп - работа с изображениями
Нужен скрипт на пхп который сделает следующее:
через форму на сервер загружают две картинки: картинка 1 и картинка 2
1. обрезать со всех сторон картинку 1:
загружается картинка разрешением 975 х 495, формат png
обрезаем справа - 360px, сверху - 65px, снизу и слева по 15px
получаем на выходе картинка 600 х 415, формат png
2. рассчитать координаты точек в картинке 2:
загружается картинка разрешением 975 х 495, формат png - картинка вся залита белым цветом, и имеет некоторое количество черных точек расставленных произвольно
скрипт определяет координаты каждой точки (начало координат верхний левый угол картинки)
получаем на выходе массив из координат
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