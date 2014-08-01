Друзья, нужен PHP Developer со знаниями движка Opencart для выполнения задач по поддержке существующих проектов. Работа предполагается в следующих направлениях: - внедрение ТЗ по сео-оптимизации ресурсов - написание модулей, ...
Доработка проекта на php
Есть незаконченный сайт kievrent. ua
Нам нужно его закончить: внести исправления\доработки в дизайн, подключить он-лайн оплату, а также доработать разделы в админке сайта.
Требуются опытные специалисты, чтобы все грамотно довести до ума и подключить. Сайт самописный php.
Работа очень срочная, на 2 недели-месяц с четким соблюдением сроков.
Тз подробное, вышлю на почту. Приоритет фрилансерам из Украины. (Россию не рассматриваем вообще).
Заявки фрилансеров
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