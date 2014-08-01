Доработка проекта на php

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Закрыт5 заявок146 просмотров

Есть незаконченный сайт kievrent. ua

Нам нужно его закончить: внести исправления\доработки в дизайн, подключить он-лайн оплату, а также доработать разделы в админке сайта.

Требуются опытные специалисты, чтобы все грамотно довести до ума и подключить. Сайт самописный php.

Работа очень срочная, на 2 недели-месяц с четким соблюдением сроков.

Тз подробное, вышлю на почту. Приоритет фрилансерам из Украины. (Россию не рассматриваем вообще).

PHP
11 лет назад
kievrent
Елена 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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