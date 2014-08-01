Доработка проекта на php

Есть незаконченный сайт kievrent. ua

Нам нужно его закончить: внести исправления\доработки в дизайн, подключить он-лайн оплату, а также доработать разделы в админке сайта.

Требуются опытные специалисты, чтобы все грамотно довести до ума и подключить. Сайт самописный php.

Работа очень срочная, на 2 недели-месяц с четким соблюдением сроков.

Тз подробное, вышлю на почту. Приоритет фрилансерам из Украины. (Россию не рассматриваем вообще).