Список – заданий на выбор: ...
Разработка JS-компонента для "Панели свойств"
Разработка JavaScript-компонента на основе существующей Flash-реализации для модуля «Панель свойств».
Подробности в техзадании (файл ТЗ Панель свойств).
Также прилагаем «Примеры служебных файлов» и «Руководство разработчика».
Ориентировочный срок выполнения – 3 недели, стоимость – 50 тыс. руб.
Заявки фрилансеров
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