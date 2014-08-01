Разработка JS-компонента для "Панели свойств"

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки150 просмотров

Разработка JavaScript-компонента на основе существующей Flash-реализации для модуля «Панель свойств».

Подробности в техзадании (файл ТЗ Панель свойств).

Также прилагаем «Примеры служебных файлов» и «Руководство разработчика».

Ориентировочный срок выполнения – 3 недели, стоимость – 50 тыс. руб.

JavaScript
11 лет назад
Filyan
Филипп 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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