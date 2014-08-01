Добавить русский шрифт во флеш

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Закрыт4 заявки136 просмотров

Требуется добавить русский шрифт в флеш шаблон. Исходники .fla имеются.

11 лет назад
web_helper
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров