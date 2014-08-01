Мини ТЗ на Yii Framework.

Необходимо реализовать дополнительное ТЗ на Yii Framework.

1) Отцентровать по ширине названия разделов в личных кабинетах участников на всех языках. Увеличить по ширине фона горизонтальную линию. (есть картинка)

2) Выровнить столбцы текста в подвале сайта по ширине.

3) В админке поправить «Рефера системы»

4) Объединить скрипты (перенаправить запросы и удалить старые), связанные с почтой в одном файле email.php:

а) Подтверждение регистрации (2Opt-In) - скрипт реализован

б) Рассылка новостей с многоуровневой проверкой на валидность e-mail (т.е. безусловное удаление из базы подписчиков или принятие мер по приостановке рассылок на адреса, которые генерируют ошибку протокола SMTP: 550 user not found: invalid mailbox/user disabled) и возможностью отписки от новостей - необходимо написать скрипт

в) Подписка на новости - скрипт реализован

5) В админке создать отдельный раздел «Рассылка» и возможность отправки писем с этого раздела через наш сервер по списку валидных e-mail с БД. Для этого в БД создать дополнительную метку valid (1 - валидный, 2 - невалидный)

Требования к фрилансеру и реализации:

1) Необходим сам исполнитель (программист), а не менеджер или посредник, т.к. возможна работа в дальнейшем. Опыт обязателен.

2) Обязательна голосовая связь по Skype.

3) Оплата по сделке без риска или по факту выполненной работы.

4) Срок 1-2 дня.

5) Оплата 2000 рублей.