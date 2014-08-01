Плагин для вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Нужен плагин для вордпресс, с отдельной админкой.

Повторяющий функционал сайта http://irecommend.ru/pravila (партнерка с оплатой за просмотры статей).

Что нужно:

1. Админка со статистикой (просмотров всего и по каждой статье в отдельности + статистика по авторам: количество статей, просмотров, сколько к выплате)

2. В кабинете пользователя статистика (просмотры/заработано)

3. Защита от накрутки просмотров

4. Вывод средств на webmoney

5. Возможность устанавливать стоимость за просмотры базовую и для каждого пользователя отдельно (как в большую, так и в меньшую сторону)

6. По умолчанию в вордпрессе для авторов видны все публикации. В кабинете автора сделать так, чтобы он видел только свои статьи (Все, Опубликованные, Запланированные, Черновики, На утверждении).

7. Блокировка начислений в случае неактивность автора (условие: не начислять средства за просмотры статей, если за N дней не было написано ни одной новой статьи)

Предлагайте свои цены и сроки.

WordPress
11 лет назад
nickolaa
Николай 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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