Сделать автономную корзину покупок

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок132 просмотра

Скрипт должен быть автономным!

Нужно создать дефолтную страницу с несколькими товарами для примера, у каждого товара свои параметры, параметры опишу исполнителю.

Скрипт берет данные, сохраняет в корзину, затем пользователь вбивает свои данные и товар и данные пользователя сохраняются в базе MySQL (2 таблички)

Нужно сделать что-то подобное как здесь - www.z95.ru

Возможно небольшое увеличение в бюджете, если это будет уместно.

Обязательные требования:

Ответственность, и сделать как моно быстрее.

Выходить на связь хотя-бы раз в 12 часов и демонстрировать промежуточные этапы работы.

MySQL
11 лет назад
freeman01do
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksey91
Алексей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$300
5 дней
Отличный исполнитель. Знает свое дело. Все сделал как надо в лучшем виде. Рекомендую.
Отличный заказчик! Надеюсь продолжим совместную работу!

Заявки фрилансеров

Aleksey91
Алексей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать фильтр по характеристикам на сайте

    Для сайта-интернет магазина, требуется сделать фильтр для каталога товаров по определенным параметрам, сайт работает на django Framework, пример фильтра можно посмотреть тут http://www.progress-tlt.ru/produkciya/svetodiodnye-ofisnye-svetilniki/ нужен примерно такой же.

    Django
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по DLE

    $100

    Ищу специалиста по доработке скрипта знакомств на базе DLE. Задача отремонтировать скрипт и доработать под наши нужды. приветствуются люди со связью через скайп

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать парсер

    Нужен парсер, который будет собирать урлы с новостями с определенного сайта. В парсере нужна возможность задавать свои параметры этих статей.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Грамотно написать небольшой скрипт редиректа

    Система фильтрации нежелательных пользователей Основная задача: Фильтровать входящий траффик от нежелательных посетителей на странице приемки и ридеректить их согласно алгоритму на нужные ссылки. + UI админки ваше, к дизайну не притязателен ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Конструктор калькулятор для сайта

    Нужно сделать сделать конструктор-калькулятор на сайте. контент конструктора-калькулятора во вложении. схема - это просто видение того, как может получиться, но все может быть по другому. Сайт самописный. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • .NET разработчик

    $1000

    Обязательно: -Хорошие понимание концепций ООП, шаблонов проектирования -C# - Хороший скил ASP.NET - Понимание жизненного цикла страницы. Приветсвуется: LINQ TO XML ENTITY FRAMEWORK LINQ TO SQL ...

    ASP.NETSQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Плагин для вордпресс

    Нужен плагин для вордпресс, с отдельной админкой. Повторяющий функционал сайта http://irecommend.ru/pravila (партнерка с оплатой за просмотры статей). Что нужно: 1. Админка со статистикой (просмотров всего и по каждой статье ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка JavaScript-компонента для "Видеоплеера"

    $1400

    Разработка JavaScript-компонента на основе существующей Flash-реализации для модуля «Видеоплеер». Подробности в техзадании (файл ТЗ Видеоплеер). Также прилагаем «Примеры служебных файлов» и «Руководство разработчика». Ориентировочный срок выполнения – 3 недели, стоимость ...

    JavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мини ТЗ на Yii Framework.

    $57

    Необходимо реализовать дополнительное ТЗ на Yii Framework. 1) Отцентровать по ширине названия разделов в личных кабинетах участников на всех языках. Увеличить по ширине фона горизонтальную линию. (есть картинка) 2) Выровнить ...

    SMTPYii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка JS-компонента для "Панели свойств"

    $1400

    Разработка JavaScript-компонента на основе существующей Flash-реализации для модуля «Панель свойств». Подробности в техзадании (файл ТЗ Панель свойств). Также прилагаем «Примеры служебных файлов» и «Руководство разработчика». Ориентировочный срок выполнения – 3 ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад