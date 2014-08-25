Сделать автономную корзину покупок

Скрипт должен быть автономным!

Нужно создать дефолтную страницу с несколькими товарами для примера, у каждого товара свои параметры, параметры опишу исполнителю.

Скрипт берет данные, сохраняет в корзину, затем пользователь вбивает свои данные и товар и данные пользователя сохраняются в базе MySQL (2 таблички)

Нужно сделать что-то подобное как здесь - www.z95.ru

Возможно небольшое увеличение в бюджете, если это будет уместно.

Обязательные требования:

Ответственность, и сделать как моно быстрее.

Выходить на связь хотя-бы раз в 12 часов и демонстрировать промежуточные этапы работы.