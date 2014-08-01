Доработка сайта на самописе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок171 просмотр

Сайт готов, но ошибки есть.Самопис, нужно разобртаься в коде и навести порядок по правкам.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров