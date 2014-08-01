Подключить форму

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Закрыт8 заявок149 просмотров

Есть верстка лендинга, нужно подключить форму обратной связи (перенести со старого сайта, все скрипты есть. Отправка телефона происходит на сервис SMS.ru).

Прикрепляю скрин того, того, где нужно сделать калькулятор.

В лс не пишите, указывайте стоимость в заявке.

11 лет назад
Zhitlov
Максим 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров