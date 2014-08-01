Здравствуйте! Необходимо отладить скрипт добавления товара в интернет магазин. О работе скрипта: обновляет количество товара и цену, добавляет новый товар в магазин. Информацию берет с сайта поставщика. Неполадка: не добавляет ...
Подключить форму
Есть верстка лендинга, нужно подключить форму обратной связи (перенести со старого сайта, все скрипты есть. Отправка телефона происходит на сервис SMS.ru).
Прикрепляю скрин того, того, где нужно сделать калькулятор.
В лс не пишите, указывайте стоимость в заявке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Заранее хочу сказать что не уверен в правильности названия того что именно нужно:) Необходимо создать поисковик авиабилетов. Просто, без наворотов. Сайт есть, обычный, без движков и программ. В поиске должны быть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Скрипт парсит и выводит данные в неправильной кодировке. Нужно разобраться и исправить дам доступ по фтпВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт готов, но ошибки есть.Самопис, нужно разобртаься в коде и навести порядок по правкам.Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно отремонтировать и доработать сайт на DLE с модулем знакомства, не большие доработки + мои небольшие пожелания. Контакт через скайп, скрипт передам также...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Макет сайта готов псд, нужно сверстать и натянуть на ВП,залить на хост.Хост и домен есть.Сайт визитка без излишеств.Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать его резервную копию со всем контентом. Ссыль и доступы дам в личку.Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Скрипт должен быть автономным! Нужно создать дефолтную страницу с несколькими товарами для примера, у каждого товара свои параметры, параметры опишу исполнителю. Скрипт берет данные, сохраняет в корзину, затем пользователь вбивает свои данные и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для сайта-интернет магазина, требуется сделать фильтр для каталога товаров по определенным параметрам, сайт работает на django Framework, пример фильтра можно посмотреть тут http://www.progress-tlt.ru/produkciya/svetodiodnye-ofisnye-svetilniki/ нужен примерно такой же.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад