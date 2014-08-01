Есть верстка лендинга, нужно подключить форму обратной связи (перенести со старого сайта, все скрипты есть. Отправка телефона происходит на сервис SMS.ru).

Прикрепляю скрин того, того, где нужно сделать калькулятор.

В лс не пишите, указывайте стоимость в заявке.