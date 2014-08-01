Доработки (правки) сайта на Joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок216 просмотров

Здравствуйте, необходимо сделать ряд правок для сайта http://klona.com.ua/

В основном правки мелкие, в ТЗ пытался максимально описать каждый пункт для избежания недопонимания.

Проект нужно выполнить как можно быстрее.

PS Прежде чем добавлять ставку на проект — прочитайте ТЗ.

ТЗ прикрепил, там 2 макета, исходники выщлю потенциальным исполнителям.

Обязательно! указывайте сроки и цену за проект.

Joomla
11 лет назад
wokster_job
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров