Необходимо сделать редирект.

Раньше был домен site1.ru

Теперь перенесли его на site2.ru, но site1.ru попал на поддомен site1.site2.ru

В общем, необходимо сделать так, что б при переходе по ссылкам из ПС на site1.ru/blablabla, попадали на поддомен site1.site2.ru/blablabla.

И по возможности, при переходе на http://site1.ru - попадали на главную http://site2.ru/