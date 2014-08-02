Необходимо создать форму отправки e-mail на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок149 просмотров

Всем доброго дня. Есть 1-страничный сайт. Лэндинг, только что после верстки.

На этой странице есть 2 одинаковые формы, которые не работают без скрипта, который нужно написать.

3 поля - Имя, телефон, e-mail,

форма заполняется, получаем страницу об успешной отправке заявке со ссылкой вернуться на сайт.

По идее всё )

PHP
11 лет назад
kosmomax
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отлично поработали с Алексеем. Всё быстро, качественно, красиво, как и договаривались! Благодарю!
Все прошло хорошо, все по Т.З: подверстали, запрограммировали. Оплата вовремя. Всегда на связи, ответит на любые вопросы. Советую сотрудничать с Максимом! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад