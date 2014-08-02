Необходимо создать форму отправки e-mail на PHP

Всем доброго дня. Есть 1-страничный сайт. Лэндинг, только что после верстки.

На этой странице есть 2 одинаковые формы, которые не работают без скрипта, который нужно написать.

3 поля - Имя, телефон, e-mail,

форма заполняется, получаем страницу об успешной отправке заявке со ссылкой вернуться на сайт.

По идее всё )