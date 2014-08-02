Добрый день, господа фрилансеры

Нужен cashback сервис на основе adminatad (вся обработка информации на нем)

Подробнее тут http://blog.admitad.com/?p=2573

схема работы https://yadi.sk/i/OtYO5ra7Yt4Be

Примеры уже существующих аналогичных сервисов

http://vk.cc/2olrab

http://vk.cc/2olrk9

Нужен только функционал, дизайн и верстка есть (будет готова на днях)

Пишите цены и предложения по реализации (как и на чем)