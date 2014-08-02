Поменять вывод информации на главной страницы компонента, в категориях и в самом обьявлении. Сделать модуль с формой входа/регистрации
Автоматизация выгрузки ежедневных остатков на сайт
Есть сайт на Opencart.
От поставщика приходят ежедневно остатки в Excel – нужно настроить автоматизированную выгрузку этих остатков c ценами на сайт ежедневно. Поставщик один – номенклатура свыше 30 тыс. позиций.
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