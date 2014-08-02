[Wordpress] Не работает добавление медиафайлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Не работает добавление медиафайлов к записи, в вордпресс. Необходимо починить.

WordPress
11 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка проекта trudruk.ru

    $2500

    Требуется доработка проекта trudruk.ru Существующий разработчик очень медленный и ненадежный. Ищу взрослого (!) человека, готового работать не менее 25 часов в неделю по трекеру. Что нужно ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка портала на фреймворке или Drupal.

    Дизайн предоставим со своей стороны. Мобильное приложение, что указано в низу ТЗ оценивать не нужно. Требуется верстка и программирование нового проекта, похожие проекты: zoon.ru, flamp.ru, around.ru Портал представляет собой агрегатор организаций интегрированный с сервисом ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер для QIWI

    Требуется следующее: Необходимо сделать оплату для сайта через QIWI терминал, тоесть клиенту сообщается qiwi кошелек и определенный комментарий, клиент должен через терминал произвести оплату. Все это должно работать без подключения сайта к ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт плавающего баннера AdSpot (Slider)

    Нужно скопировать и доработать скрипт плавающего баннера AdSpot (Slider). Пример работы можно увидеть на странице http://wizard-banners.com/banners/formats/adspot.html нажав на ссылку "Пример". Скопировать или написать с нуля - не имеет значение. Подробности при переписке

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Устранить ошибку в html-сайте

    $5

    В html-сайте есть пару блоков-слайдеров. При переключении слайдов некоторые другие блоки сайта исчезают. При обновлени страницы - опять появляются. Нужно устранить конфликт блоков. Ссылку на сайт скину в личку. Для профессионала работа ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшой модуль расчета PHP+java

    Нужно написать небольшой скрипт расчета электро цепи по известным формулам (всего три формулы). Подробное ТЗ в приложенном файле. Называйте сразу цену и предполагаемый срок. Функционал скрипта первичен, дизайн - не обязательно, главное чтобы работало правильно. ...

    JavaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад