Требуется хороший специалист по Wordpress для доработки каталога
[Wordpress] Не работает добавление медиафайлов
Не работает добавление медиафайлов к записи, в вордпресс. Необходимо починить.
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