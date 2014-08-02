Здравствуйте! Есть сайт на DLE Мне нужен человек, который хорошо знает этот движок и PHP Периодически нужно выполнять различные несложные задания. Написать модуль, ...
Разработка портала на фреймворке или Drupal.
Дизайн предоставим со своей стороны. Мобильное приложение, что указано в низу ТЗ оценивать не нужно. Требуется верстка и программирование нового проекта, похожие проекты: zoon.ru, flamp.ru, around.ru
Портал представляет собой агрегатор организаций интегрированный с сервисом 2ГИС (http://api.2gis.ru/)
Есть 4 роли пользователей:
1. Гость
2. Зарегистрированный пользователь
3. Партнер
4. Администратор
Подробное ТЗ приложил. Указывайте на чем предлагаете реализовать, сроки выполнения и оплата и бюджет.
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