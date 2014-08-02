Футбольный прогноз

Здравствуйте. Задача в следующем: Есть самописная CMS на базе шаблонизатора Smarty. Для красивого СЕО дружественного сайта необходимо скрыть все дубли ссылок от роботов при помощи nofollow. Идея в том, чтобы заменить $smarty->display() на ...
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НУЖЕН СКРИПТ ФУТБОЛЬНОГО ПРОГНОЗА ДЛЯ САЙТА
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