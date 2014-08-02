Вывод статей из рубрики Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок175 просмотров

Здравствуйте.

Нужна правка функции вывода статей из рубрики, код в прикрепленном файле 1.txt

Этот код выводит блоки одного типа, мне нужно сделать чуть иначе, пример в файле 2.png - нужно чтобы в первом блоке выводилась большая картинка, далее маленькие картинки.

Спасибо.

WordPress
11 лет назад
Murrey_Head
Александр 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров