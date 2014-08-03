Добрый вечер! Есть сайт http://srv47663.ht-test.ru Нужно внести правки: 1) Не отображаются бренды http://joxi.ru/uHjeU_3JTJBFCEzhYKM 2) http://joxi.ru/B3neU_3JTJD-B1pZZZ0 везде одна фотка на главной 3) Со страницы товара ...
Панель управления VPN серверами
Есть ТЗ на панель управления VPN серверами, надо выполнить, за 1 неделю, и 4 дня.
За ТЗ писать в ЛС.
Бюджет 300$.
Заявки фрилансеров
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