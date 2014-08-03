Панель управления VPN серверами

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок249 просмотров

Есть ТЗ на панель управления VPN серверами, надо выполнить, за 1 неделю, и 4 дня.

За ТЗ писать в ЛС.

Бюджет 300$.

11 лет назад
Vova12345
32 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров