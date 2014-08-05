Форма заказа с отправкой на e-mail.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок273 просмотра

Приветствую.

Необходимо реализовать отправку данных с формы заказа на электронную почту.

Оплата по факту выполненных работ, в WMR.

Более подробно в ТЗ.

Доступ к сайту будет предоставлен исполнителю.

Сайт представляет из себя одностраничник.

Связь по ICQ.

11 лет назад
ruservise
Бондарев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую! Будем сотрудничать.
С Владимиром приятно сотрудничать, хорошее ТЗ, крайне оперативная оплата, своевременные ответы на вопросы, а также указание на небольшие допущенные упущения. Рекомендую - заслуженная отличная оценка

Заявки фрилансеров

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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