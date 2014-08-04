Программист php

Всем привет. Ищу снова программиста :) Нужен человек который понимает что такое:

Класс, функция, рекурсия, наследование, MVC и т.д.

Т.е. нужен человек которые реально умеет программировать. С вас работа с меня оплата. Сам программировать умею, поэтому и оценивать буду сам. С вас цена за час и за месяц, только не надо писать облачные суммы. Я понимаю что это то что вы хотите зарабатывать, а что вы реально стоите :) Спасибо и жду предложений.