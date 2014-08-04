Добавить функцию "корзина" компоненту Phoca Gallery 3.2.3
Поставить дизайн на движок и отладить функционал
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть несложный дизайн, который нужно натянуть на движок. Рекомендация по движку с вас.
Оплата будет проходить по договору на банковский счет. Если работа будет сдана точно в срок/раньше срока и без ошибок, будет сотрудничество на постоянной основе. Интересуют кандидаты из Украины.
Времянка (площадка на нашем сервере) будет предоставлена для разработки.
В приложении ТЗ (обновленное) на проект. Жду оценок по срокам и стоимости.
Проект несложный, поэтому цены заламывать не стоит.
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