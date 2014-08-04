Поставить дизайн на движок и отладить функционал

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть несложный дизайн, который нужно натянуть на движок. Рекомендация по движку с вас.

Оплата будет проходить по договору на банковский счет. Если работа будет сдана точно в срок/раньше срока и без ошибок, будет сотрудничество на постоянной основе. Интересуют кандидаты из Украины.

Времянка (площадка на нашем сервере) будет предоставлена для разработки.

В приложении ТЗ (обновленное) на проект. Жду оценок по срокам и стоимости.

Проект несложный, поэтому цены заламывать не стоит.