Создать онлайн-калькулятор для сайта

Есть сайт на джумле 2.5 http://www.dver-massiv.ru/ для него я купил официально плагин портфолио вот ссылка http://demo30.ws-theme.com/ws-portfolio/demo-1 , он сейчас коряво реализован на этой странице сайта http://www.dver-massiv.ru/komplektuyushchie-dlya-lestnits , суть задачи состоит в том, чтобы на всех ...