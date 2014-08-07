Пересоздать уменьшенные изображения товаров

  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки161 просмотр

Пересоздать уменьшенные изображения товаров под новый размер.

Старые изображения 90*90, нужно пересоздать под размер 200*200.

50 товаров нужно исключить из обработки, для этого предоставлю уникальные идентификаторы (прописаны в поле артикул).

Сайт сделан на Joomla и Virtuemart.

Joomla
11 лет назад
motociklizd
Олег 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Pinguin-Studio
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Все замечания были оперативно устранены.
Хороший Заказчик. Оплата в срок. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Pinguin-Studio
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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