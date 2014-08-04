Наладить работу сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка127 просмотров

Исчезли метатеги на сайте joomla. Исправить ситуацию и наладить работоспособность.

Joomla
11 лет назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$10
1 день
К Александру приятно обращаться. Мастер своего дела. Проблемы на сайтах решает оперативно
Ольга в качестве заказчика как всегда на высоте! Спасибо Вам за очередной интересный проект, рекомендую!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад