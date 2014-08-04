Нужно подключить системы оплаты для Joomshopping

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки170 просмотров

На сайте установлен компонент Joomshopping (joomla 2.5). Требуется подключить кошельки

1. Visa/Mastercard (liqpay)

2. Qiwi

3. Яндекс деньги

4. Perfect money

В своих заявках пожалуйста указывайте цену и примерное время выполнения.

Joomla
11 лет назад
kasper191191
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров