Нужно подключить системы оплаты для Joomshopping

Здравствуйте. Суть задачи в следующем: есть html5 аудиоплеер на основе SoundManager 2 (в приложениях mooplayer.rar-первая версия с исходниками и mooplaer_final.rar - доработаная версия, добавлена функция load но исходников к ней нет). плеер ...