kasper191191

Разработка Android приложений

Разработка приложений для Android

Мы гарантируем Вам:

1. Обращаем внимание на то, что каждое устройство имеет уникальное разрешение;

2. Требовательно подходим к реализации дизайн-концепции, удобству использования приложения (юзабилити);

3. Обеспечиваем прозрачный процесс разработки;

4. Обладаем большим опытом в сфере Android приложений;

5. Нашей особенностью является фактор, что мы берём плату за сам проект, а не за время которое потрачено на него.

Наши гарантии:

1. Все условия сотрудничества закрепляются договором, который является вашей гарантией выполнения нами своих обязательств.

2. Вы получаете гарантию на то, что приложение будет понятным пользователям Android и пройдет модерацию при размещении в Google Play Market.

Кроме того, вы получаете:

1. Помощь в размещении приложения в Google Play Market.

2. Настройку систем аналитики.

3. Сопровождение проекта после его сдачи.