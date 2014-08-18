kasper191191

Сайт по продаже мебели. На сайте установлен компонент virtuemart 2. Нужно вывести две цены, чтобы пользователь мог выбрать цену сам (к примеру как выбрать цвет).
Разработка приложений для Android
Мы гарантируем Вам:
1. Обращаем внимание на то, что каждое устройство имеет уникальное разрешение;
2. Требовательно подходим к реализации дизайн-концепции, удобству использования приложения (юзабилити);
3. Обеспечиваем прозрачный процесс разработки;
4. Обладаем большим опытом в сфере Android приложений;
5. Нашей особенностью является фактор, что мы берём плату за сам проект, а не за время которое потрачено на него.
Наши гарантии:
1. Все условия сотрудничества закрепляются договором, который является вашей гарантией выполнения нами своих обязательств.
2. Вы получаете гарантию на то, что приложение будет понятным пользователям Android и пройдет модерацию при размещении в Google Play Market.
Кроме того, вы получаете:
1. Помощь в размещении приложения в Google Play Market.
2. Настройку систем аналитики.
3. Сопровождение проекта после его сдачи.
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить категории Virtuemart чтобы корректно отображалось . Убрать выделенные, последние и десять лучших товаров на главной странице. Сделать корректное отображение страницы товара.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте установлен компонент Joomshopping (joomla 2.5). Требуется подключить кошельки 1. Visa/Mastercard (liqpay) 2. Qiwi 3. Яндекс деньги 4. Perfect money В своих заявках пожалуйста указывайте цену и примерное время выполнения.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад