Нужно настроить категории Virtuemart

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Закрыт11 заявок134 просмотра

Нужно настроить категории Virtuemart чтобы корректно отображалось . Убрать выделенные, последние и десять лучших товаров на главной странице. Сделать корректное отображение страницы товара.

11 лет назад
kasper191191
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров