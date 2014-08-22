Требуется человек для создания интернет-магазина. Целевая аудитория будет расти постепенно. Дизайн будет простой без наворотов. Функционал — админка и личный кабинет. В админке основное это добавление товаров и категорий (должна быть возможность добавлять в характеристики ...
Настроить формат прайса импорта Magmi для Magento
Есть прайс импорта, который загружал как то программист, с которым ранее работал. Сейчас он пропал. Я немогу загрузить этот его прайс импорта.
Есть 2 варианта:
1. Как то загрузить существующий формат прайса импорта
2. Скачать демо (sample data) файла импорта и подогнать под его формат мой файл импорта
Желательно, чтобы был человек, который уже работал с magmi. Файл в целом не сложный
Скрипт Magmi
CMS Magento
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