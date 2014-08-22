Настроить формат прайса импорта Magmi для Magento

Есть прайс импорта, который загружал как то программист, с которым ранее работал. Сейчас он пропал. Я немогу загрузить этот его прайс импорта.

Есть 2 варианта:

1. Как то загрузить существующий формат прайса импорта

2. Скачать демо (sample data) файла импорта и подогнать под его формат мой файл импорта

Желательно, чтобы был человек, который уже работал с magmi. Файл в целом не сложный

Скрипт Magmi

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