Multi-Vendor Интернет площадка

Укажите на базе какой Multi-Vendor eCommerce платформы Вы рекомендуете реализовывать данный проект. Обоснуйте свой выбор.

В настоящее время рассматривается два кандидата в качестве базовой платформы:

CS-Cart и Magento. Функционал как в описании: http://www.cs-cart.ru/multivendor.htm

Все ниже приведенные требования будут реализованы поверх выбранной платформы. Таким образом, выбранная платформа должна предлагать как можно больше „out-of-the-box“ / встроенных возможностей.

Дизайн - тема будет предоставлена в готовом виде.