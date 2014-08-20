Multi-Vendor Интернет площадка

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки178 просмотров

Укажите на базе какой Multi-Vendor eCommerce платформы Вы рекомендуете реализовывать данный проект. Обоснуйте свой выбор.

В настоящее время рассматривается два кандидата в качестве базовой платформы:

CS-Cart и Magento. Функционал как в описании: http://www.cs-cart.ru/multivendor.htm

Все ниже приведенные требования будут реализованы поверх выбранной платформы. Таким образом, выбранная платформа должна предлагать как можно больше „out-of-the-box“ / встроенных возможностей.

Дизайн - тема будет предоставлена в готовом виде.

Magento
11 лет назад
mitray
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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