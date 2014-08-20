Лендинг страницу для продажи головного убора с кнопкой приема оплаты.
Multi-Vendor Интернет площадка
Укажите на базе какой Multi-Vendor eCommerce платформы Вы рекомендуете реализовывать данный проект. Обоснуйте свой выбор.
В настоящее время рассматривается два кандидата в качестве базовой платформы:
CS-Cart и Magento. Функционал как в описании: http://www.cs-cart.ru/multivendor.htm
Все ниже приведенные требования будут реализованы поверх выбранной платформы. Таким образом, выбранная платформа должна предлагать как можно больше „out-of-the-box“ / встроенных возможностей.
Дизайн - тема будет предоставлена в готовом виде.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать интернет магазин посвященный печати на футболках, толстовках, кепках, кружках и т.п аналог: http://www.vsemayki.ru http://funkystudio.ru Особенно важна возможность создавать посетителям свою уникальную футболку(толстовку....) http://www.vsemayki.ru/constructor/Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $15
Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1.9: в некоторых разделах каталога у разных товаров один и тот же URL. Например, в разделе «Книжные шкафы» есть модели «Шкаф №1», «Шкаф №2» и «Шкаф №3». Проблема ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Есть магазин (joomla 1.5, K2, K2Strore). Цены в нем устанавливаются вручную для каждой позиции и только в одной валюте. Нужно сделать так, чтобы была возможность привязать цену, например, к курсу доллара. То есть, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно доработать сайт! Sky-watcher.by 1. Сделать, чтобы картинки всплывали не в новом окне, а увеличивались при нажатии! 2. устранение мелких нюансов Жду предложений!Завершен11 лет назад
Создание веб-дизайна интернет-магазина под ключ. Есть понимание желаемого, необходимо воплощение. Prestashop.Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать XML для агрегатора hotline.ua. Сайт http://zonty.com.ua/ на движке Advantshop - asp.net. В базе данного движка уже есть механизм создания xml, но он под яндекс. Требования до xml здесь http://hotline.ua/about/pricelists_specs/ ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется программист со знанием php, postgreql, twig, yii .Самописный код. Нужно дописать часть сайта. Верстка уже есть. Большая часть функционала тоже. Оплата 6000 грн. За более подробной информацией ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Кто нужен? Веб-студия или менеджер проектов с собственной командой. Главное требование – наличие у Вас маркетингового мышления. Что уже есть? • Действующий интернет-магазин fortuning.by; • Отработанные бизнес-процессы; ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $95
Для задачи нужен человек знакомый с CMS Битрикс. Механика должна реализовываться через базовые методы API. Список изменений для сайта, которые необходимо реализовать: 1. Для корзины покупок нужен быстрый заказ. Нужен он только со ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад