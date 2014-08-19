Интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт21 заявка256 просмотров

Необходимо сделать интернет магазин посвященный печати на футболках, толстовках, кепках, кружках и т.п аналог:

http://www.vsemayki.ru

http://funkystudio.ru

Особенно важна возможность создавать посетителям свою уникальную футболку(толстовку....)

http://www.vsemayki.ru/constructor/

11 лет назад
aribay
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров