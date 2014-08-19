Необходим товарный чек для Украины (с сохранением функций редактирования) для CMS Webasyst v309 если есть готовое решение для замены всего (Лист доставки, Счет-фактура, Инвойс, Товарная накладная,для курьера) для Украины, рассмотрю предложения. ...
Доработочка магазина на joomla 1.5, K2, K2Strоre
Здравствуйте.
Есть магазин (joomla 1.5, K2, K2Strore). Цены в нем устанавливаются вручную для каждой позиции и только в одной валюте. Нужно сделать так, чтобы была возможность привязать цену, например, к курсу доллара. То есть, цены в админке задавались бы в долларах, на сайте отображались бы в гривнах и менялись бы соответственно, если администратором обновляется курс $.
Жду ваших предложений.
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