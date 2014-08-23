Создание веб-дизайна интернет магазина

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Завершен12 заявок170 просмотров

Создание веб-дизайна интернет-магазина под ключ. Есть понимание желаемого, необходимо воплощение. Prestashop.

PrestaShop
11 лет назад
svetlana1904
Светлана 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ranivel
Ольга 
52 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$150
5 дней
Качественно, терпеливо, очень красиво и в срок. Профессионал!
Светлана, спасибо за сотрудничество. Рада возможности принять участие в интересном проекте.

Заявки фрилансеров

Ranivel
Ольга 
52 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад