Доработать сайт

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Завершен7 заявок137 просмотров

Нужно доработать сайт! Sky-watcher.by

1. Сделать, чтобы картинки всплывали не в новом окне, а увеличивались при нажатии!

2. устранение мелких нюансов

Жду предложений!

11 лет назад
kamehek
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$10
1 день
Сделал все быстро и качественно, вопросов нет! Молодец!
Константин отличный заказчик, спасибо за интересный проект, рекомендую!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад