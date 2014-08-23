Virtuemart 1, URL товаров в каталоге дублируются

$15
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Завершен1 заявка157 просмотров

Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1.9: в некоторых разделах каталога у разных товаров один и тот же URL.

Например, в разделе «Книжные шкафы» есть модели «Шкаф №1», «Шкаф №2» и «Шкаф №3». Проблема выглядит так: у шкафов №1 и №2 URL один и тот же и ведёт на страницу шкафа №1. При это URL названия товара может быть правильным, а неправильный только URL «подробнее».

Сайт старый, с кучей модификаций, так что в процессе решения велика вероятность встретить различные непотребства.

Joomla
11 лет назад
vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gaalferov
Геннадий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$15
3 дня
Исполнитель вышел на связь через 10 минут после подтверждения заявки, в течение следующих 20 минут получил необходимые для работы данные и ещё через 20 минут задача была уже решена. Итого, меньше чем за час за несерьёзную сумму я решил проблему, с которой сам бы сидел, в лучшем случае, все выходные на форумах. Спасибо за работу! :-)
Отлично написанное ТЗ, а также своевременная оплата - залог успешного заказчика. Вадим как раз таковым и является. Удачи в работе, если что обращайтесь ещё, буду рад помочь.

Заявки фрилансеров

gaalferov
Геннадий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад