Virtuemart 1, URL товаров в каталоге дублируются

Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1.9: в некоторых разделах каталога у разных товаров один и тот же URL.

Например, в разделе «Книжные шкафы» есть модели «Шкаф №1», «Шкаф №2» и «Шкаф №3». Проблема выглядит так: у шкафов №1 и №2 URL один и тот же и ведёт на страницу шкафа №1. При это URL названия товара может быть правильным, а неправильный только URL «подробнее».

Сайт старый, с кучей модификаций, так что в процессе решения велика вероятность встретить различные непотребства.