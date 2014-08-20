Здравствуйте. Есть магазин (joomla 1.5, K2, K2Strore). Цены в нем устанавливаются вручную для каждой позиции и только в одной валюте. Нужно сделать так, чтобы была возможность привязать цену, например, к курсу доллара. То есть, ...