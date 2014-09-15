Редактирование

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Завершен6 заявок290 просмотров

Нужно отредактировать интернет-магазин на joomla. (в основном кнопки - что-то убрать, что-то отцентровать, что- то добавить. Стоимость и сроки?

Joomla
11 лет назад
liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Все было быстро и хорошо сделано. Дмитрий - молодец))
спасибо за заказ! ) все прошло хорошо, советую!

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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