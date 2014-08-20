Добавление второй цены для опта. Simpla.

Для движка simpla cms нужна доработка

на сайте должно быть 2 цены на товар одна опт другая розничная, розничные покупатели видят только розничную оптовые видят и розничную и оптовую цену

оптовая цена на каждый товар задается отдельно в каждой карточке товара

пишите за сколько сделаете по времени и по деньгам